Fiorentina - Juventus 1 - 1 | entrano Biraghi e Kouame Fuori Igor e Ribéry LIVE

(Di domenica 25 aprile 2021) Firenze, 25 aprile 2021 - Un "cucchiaio" di Vlahovic su re (netto) porta in vantaggio i viola.sono in campo per la sfida più attesa, accolti dai fuochi artificiali sparati ...

juventusfc : 1' | KICK-OFF #FINOALLAFINE BIANCONERI! Viviamo tutti insieme #FiorentinaJuve! ???? Live Match:… - WhoScored : ?? 46' ?? Morata subbed on ???? ?????????????? ?????????? ?? Morata fires Juventus level at Fiorentina - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Fiorentina 1-1 Juventus Inter Milan 1-0 Verona Benevento 2-4 Udinese - VaneJuice : Fiorentina 1-1 Juventus - MaxBraz1 : RT @juvefcdotcom: FT: Fiorentina [1-1] Juventus -

... che non è sfuggita ai più, durante il primo tempo di. Dopo l'errore nel turno infrasettimanale con il Parma i bianconeri hanno deciso di non disporre più Cristiano Ronaldo in ...... diffidato, salta la gara contro l'Udinese Matthijs De Ligt è stato ammonito nel corso del secondo tempo della gara contro la. Brutto fallo del difensore olandese che gli costa il ...DYBALA 5 - Si accende sul finire del primo tempo con un gran pallone per Ramsey, non sfruttato. (DAL 46' MORATA 7 - Entra e segna subito il pari, poi lancia anche Ronaldo. Che però spreca ...Come di consueto la Redazione di Fiorentina.it vi dà la possibilità di giudicare la prova di mister Iachini e dei calciatori viola, votando le nostre Pagelle dei Tifosi.