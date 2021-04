Ecco quali sono i rischi della cooperazione sul clima tra Cina e Usa (Di domenica 25 aprile 2021) La Cina e gli Stati Uniti hanno riaperto le possibilità di cooperazione in merito alle questioni climatiche: il presidente Xi Jinping ha partecipato giovedì 22 aprile, insieme ad altri 40 leader mondiali, al vertice virtuale sul clima organizzato dagli Usa che possiamo considerare propedeutico al Cop26 di Glasgow che si terrà il prossimo novembre. Questo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 25 aprile 2021) Lae gli Stati Uniti hanno riaperto le possibilità diin merito alle questionitiche: il presidente Xi Jinping ha partecipato giovedì 22 aprile, insieme ad altri 40 leader mondiali, al vertice virtuale sulorganizzato dagli Usa che possiamo considerare propedeutico al Cop26 di Glasgow che si terrà il prossimo novembre. Questo InsideOver.

Advertising

NicolaPorro : La ricetta della #Cgil: colpire il ceto medio con più tasse nel pieno della #pandemia. Ecco quali vogliono aumentar… - robertosaviano : Coloro i quali giudicano tutti non tollerano di essere a loro volta giudicati e non riconoscono alcuna autorità a c… - infoitinterno : Lombardia, test salivari gratis agli studenti: ecco in quali casi sarà possibile effettuarli - infoitinterno : Lombardia | test salivari gratis agli studenti | ecco in quali casi sarà possibile effettuarli - soloioenessuno : RT @fanpage: Nel Lazio si comincerà dalle classi d'età 50-59. Ecco dove e quali esenzioni danno diritto alla prenotazione del vaccino. http… -