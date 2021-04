Draghi a garanzia di Draghi per salvare il Recovery

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 25 aprile 2021) “Garantisco io”. Io, Mario, l’ex presidente della Bce che nel 2012, con l’Europa in fiamme, ha assicurato che sarebbe stato fatto tutto il necessario (“whatever it takes”) perl’euro. Con la certezza preventiva che sarebbe stato sufficiente. E la storia gli ha dato ragione: la speculazione non ha travolto la moneta unica. Io, Mario, l’uomo che ha inventato il quantitive easing, cioè miliardi di titoli di Stato acquistati dalla Bce per immettere una valanga di miliardi nell’economia e abbassare lo spread dei Paesi più vulnerabili. Lo stabilizzatore politico dell’Europa insieme ad Angela Merkel negli ultimi 15 anni. Nessuno avrebbe mai pensato che fosse necessario ricordarlo, se non in qualche sparuto convegno di anti europeisti incalliti. E invece a dover rispolverare il peso ...