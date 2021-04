Bologna, corteo antifascista con slogan violenti. Ai compagni l’ammucchiata è concessa (video) (Di domenica 25 aprile 2021) A Bologna corteo antifascista in barba alle regole anti Covid. Ci risiamo: come già avvenuto lo scorso anno anche questo 25 aprile a Bologna, nonostante le restrizioni, si è tenuto un corteo celebrativo della ricorrenza “contro tutti i fascismi”. Bologna, corteo antifascista con slogan stile anni ’70 Tra gli slogan intonati anche uno che rimanda al buio periodo degli anni di piombo: “Le sedi dei fascisti si chiudono col fuoco, ma coi fascisti dentro, se no è troppo poco“. Una vera beffa per gli italiani costretti a rispettare le regole da mesi. E ciò nonostante il ministro Lamorgese avesse annunciato un aumento dei controlli. Eppure in questo fine settimana i controlli si sono intensificati, ma per i comuni cittadini ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 25 aprile 2021) Ain barba alle regole anti Covid. Ci risiamo: come già avvenuto lo scorso anno anche questo 25 aprile a, nonostante le restrizioni, si è tenuto uncelebrativo della ricorrenza “contro tutti i fascismi”.constile anni ’70 Tra gliintonati anche uno che rimanda al buio periodo degli anni di piombo: “Le sedi dei fascisti si chiudono col fuoco, ma coi fascisti dentro, se no è troppo poco“. Una vera beffa per gli italiani costretti a rispettare le regole da mesi. E ciò nonostante il ministro Lamorgese avesse annunciato un aumento dei controlli. Eppure in questo fine settimana i controlli si sono intensificati, ma per i comuni cittadini ...

