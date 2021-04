(Di domenica 25 aprile 2021) «Uno scatto rubato, uno scorcio diin cui spesso mi ritrovo a coltivare la mia passione per l’arte, specchio e rappresentazione tangibile dell’evoluzione della nostra civilta?».Trovate l’articolo completo nel numero di AD in edicola. Per abbonarti ad AD, clicca qui. Potrebbe interessarti anchedi Jacques Garciadi Nicolas Moussallem L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

luciana17955390 : @byoblu @MessoraClaudio Grande ???????????? benvenuti a casa mia, sintonizzo subito ???? - MaxZo_ : @byoblu @MessoraClaudio Auguri, e benvenuti in casa mia!!! - KINGPRIMO : Selton // Karma Sutra w/ Margherita Vicario (Benvenuti a Casa Mia The Sitcom ep.2) - AD_italia : Benvenuti a casa di Giuseppe Bavuso - AD_italia : Benvenuti a casa di Giuseppe Bavuso - AD Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Benvenuti casa

la Repubblica

... con Massimo Boldi, nella fiction di Mediaset Fratellicon il ruolo di Chiara. Questa ... Nel 2020 partecipa come concorrente alla quinta edizione del Grande Fratello VIP, abbandonando la......la formulazione di un pensiero coerente da quanto fastidio vi provoca? Poi il padrone digira ... Selton - "": Come sempre, un disco dei Selton ti porta in vacanza altrove. Non in Brasile, ...La Titan Services non ripete la partita d’andata a Ravenna e subisce lo stesso parziale che aveva inflitto all’andata ai bizantini. La differenza la fanno la fisicità, la potenza e il muro degli avver ...Raccontare la realtà, anche triste, col sorriso è la magia che creano i Selton ogni volta che fanno uscire la musica dai loro strumenti. Daniel Plentz, Eduardo Stein Dechtiar e ...