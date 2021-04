Benevento-Udinese: gol Stryger Larsen, il danese cala il tris in tuffo di testa (VIDEO) (Di domenica 25 aprile 2021) L’Udinese cala il tris allo stadio Vigorito e lo fa con Jans Stryger Larsen. Il danese ha siglato il 3-1 al 49?, costringendo per la terza volta quest’oggi il portiere del Benevento Montipò a raccogliere la palla in fondo alla rete. Splendido assist di De Paul, che disegna un cross perfetto semplicemente da spingere in rete. Stryger Larsen segna quindi il 3-1 in tuffo di testa ed incrementa il vantaggio dei friulani. In alto e di seguito il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) L’ilallo stadio Vigorito e lo fa con Jans. Ilha siglato il 3-1 al 49?, costringendo per la terza volta quest’oggi il portiere delMontipò a raccogliere la palla in fondo alla rete. Splendido assist di De Paul, che disegna un cross perfetto semplicemente da spingere in rete.segna quindi il 3-1 indied incrementa il vantaggio dei friulani. In alto e di seguito ildel gol. SportFace.

