Benevento – Udinese 2-4 | pioggia di gol al Vigorito

(Di domenica 25 aprile 2021) Nella XXXIII giornata di Serie A ilospita l’allo stadio, i padroni di casa vogliono dare continuità alle ultime buone prestazioni conquistando 3 punti preziosi per la salvezza mentre i friulani vogliono vincere per allungare ulteriormente sulla zona retrocessione. Cronaca diPronti, via e gli ospiti si portano subito in vantaggio con Molina che al 4? batte Montipo’ con un diagonale preciso su assist di De Paul. Ilprova a rispondere al 16? con il tiro al volo di Glik che però viene controllato da Musso, successivamente i bianconeri raddoppiano grazie ad Araslan che finalizza una bella azione iniziata dal solito De Paul. La squadra di Inzaghi accusa il colpo ma riesce subito a reagire dimezzando lo svantaggio grazie ...

La squadra di Pippo Inzaghi rimedia un duro ko in casa con l'che si impone 4 - 2. Ilresta così fermo a 31 punti, con il Cagliari, che dovrà affrontare la Roma, è terzultimo in ...Commenta per primo Rodrigo De Paul , centrocampista dell', parla a Dazn dopo il successo in casa del: 'Si possono dire tante cose sul nostro rendimento, ma stiamo facendo un ottimo campionato. Siamo una squadra giovane e ci può stare ...Benevento Udinese 2-4. Nel prepartita molti tifosi della squadra di casa avevano accolto con cori, bandiere, fumogeni, l’arrivo del pulmann giallorosso, per incitarli al fine di una vittoria che manca ...Nel turno delle 12:30 l'Udinese di Gotti e De Paul fa visita al Benevento: 4-2 il risultato che certifica i vizi e le virtù della squadra di Inzaghi che sa come segnare ma subisce troppo ...