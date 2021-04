Benevento-Udinese 2-4 | le pagelle di CalcioWeb | la squadra di Inzaghi è in crisi | il rischio retrocessione è concreto

(Di domenica 25 aprile 2021)sono scese in campo per lo scontro salvezza valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A, i bianconeri si sono messi al sicuro dopo il successo di oggi, situazione molto delicata per ladi Filippoche rischia seriamente la. Un grandissimo protagonista è stato come al solito De Paul: è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. Inizio da dimenticare per i padroni di casa, vantaggio dell’con Molina, poi Sau è costretto a lasciare il campo per infortunio. Ladi Gotti trova il raddoppio con Arslan, al 34? Nicolas Viola riapre il match con un calcio di rigore. Nella ripresa l’chiude i conti con ...

Advertising

zazoomblog : Calcio: Serie A Benevento-Udinese 2-4 - #Calcio: #Serie #Benevento-Udinese - mirko_masella : RT @sportli26181512: De Paul inventa, l'Udinese cala il poker: il Benevento ora rischia grosso: De Paul inventa, l'Udinese cala il poker: i… - ResultadosFtbo4 : JORNADA 33 | Benevento 2-4 Udinese ?? BEN: N. Viola (P) 34' G. Lapadula 83' UDI: N. Molina 4' T. Arslan 31' J. L… - OptaPaolo : 4 - Il Benevento ha perso tutte le quattro partite di questo campionato in cui ha tentato almeno 20 conclusioni (21… - marinabeccuti : Benevento-Udinese 2-4. I padroni di casa restano in zona retrocessione -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Udinese

Ilcrolla in casa con l'e resta pericolosamente vicino alla zona retrocessione. I friulani invece trovano i tre punti che li mettono al sicuro. I tifosi giallorossi, che hanno ...'10 in Condò' - Mandate le vostre domande via Whatsapp a Paolo Condò 'Rombo di tuono' - La newsletter sul calcio di Repubblica Se non visualizzi la diretta CLICCA QUIAl Vigorito termina 4-2 in favore dell'Udinese il lunch match della 33ª giornata contro il Benevento. Ospiti subito in vantaggio al 4' con Molina su imbucata di De Paul. Raddoppio friulano con Arslan ...Si complica la lotta salvezza per il Benevento. La squadra di Pippo Inzaghi rimedia un duro ko in casa con l'Udinese che si impone 4-2. Il Benevento resta così fermo a 31 punti, con il Cagliari, che ...