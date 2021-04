Basta con le regole moralistiche, lo sfogo di Pietro Senaldi: i divieti punitivi non servono a nulla (Di domenica 25 aprile 2021) Ieri c'era il sole ed era sabato. Gli italiani, ai quali è impedito uscire la sera e che se fanno una gita fuori porta rischiano di doversi giustificare, sono andati a spasso nel pomeriggio per le strade delle loro città. Scandalo, attentato alla salute, disobbedienza civile: la macchina pubblica si è subito messa in moto per criminalizzare la popolazione e transennare le vie dei centri cittadini, che è un modo di mettere in gabbia le persone. Subito i tromboni giallorossi sono partiti in quarta a dire che bisogna richiudere, anche se non abbiamo ancora aperto. Eppure non è stata violata alcuna norma e tutti i più recenti studi hanno confermato che meno di un contagio su mille avviene all'aria aperta e che per trasmettere il virus bisogna stare a tu per tu con un ammalato per almeno una decina di minuti. Non c'è prova che nessuno sia mai stato infettato incrociando uno sconosciuto in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Ieri c'era il sole ed era sabato. Gli italiani, ai quali è impedito uscire la sera e che se fanno una gita fuori porta rischiano di doversi giustificare, sono andati a spasso nel pomeriggio per le strade delle loro città. Scandalo, attentato alla salute, disobbedienza civile: la macchina pubblica si è subito messa in moto per criminalizzare la popolazione e transennare le vie dei centri cittadini, che è un modo di mettere in gabbia le persone. Subito i tromboni giallorossi sono partiti in quarta a dire che bisogna richiudere, anche se non abbiamo ancora aperto. Eppure non è stata violata alcuna norma e tutti i più recenti studi hanno confermato che meno di un contagio su mille avviene all'aria aperta e che per trasmettere il virus bisogna stare a tu per tu con un ammalato per almeno una decina di minuti. Non c'è prova che nessuno sia mai stato infettato incrociando uno sconosciuto in ...

