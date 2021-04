A Barcellona Nadal non sbaglia quasi mai | Tsitsipas crolla dopo 3 ore e mezzo!

(Di domenica 25 aprile 2021) Rafaelnon muore mai e vince l'epica finale disuperando per 6 - 4 6 - 7 7 - 5 in 3 ore e 38 minuti il greco Stefanos. Emozioni a non finire con lo spagnolo che manca due ...

Advertising

Eurosport_IT : ??Dodicesimo titolo a Barcellona ed eguagliate le vittorie sulla terra battuta di Djokovic sommate a quelle di Feder… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS RAFAEL NADAL VINCE L'ATP 500 DI BARCELLONA BATTUTO IN FINALE IL GRECO TSITSIPAS 6-4, 6-7, 7-5… - diegonanni76 : RT @Eurosport_IT: ??Dodicesimo titolo a Barcellona ed eguagliate le vittorie sulla terra battuta di Djokovic sommate a quelle di Federer ??… - LaPresse_news : #ATP 500 Barcellona, 12° sigillo di Rafa #Nadal - andreapezzoni87 : Rafa Nadal conquista Barcellona per la 12^ volta arrivando a 61 titoli sulla terra rossa! Domato Tsitsipas 64 67 75… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Nadal

Rafaelnon muore mai e vince l'epica finale disuperando per 6 - 4 6 - 7 7 - 5 in 3 ore e 38 minuti il greco Stefanos Tsitsipas. Emozioni a non finire con lo spagnolo che manca due match ...Rafaelvince il torneo Atp di. Lo spagnolo si impone per la 12ª volta su 12 finali. A farne le spese questa volta è il greco Stefanos Tsitsipas, vincitore a Montecarlo, che cede al ...Oltre tre ore e mezza di gioco per avere la meglio su Stefanos Tsitsipas: Rafa Nadal si è aggiudicato il torneo di Barcellona, superando il greco con il punteggio di 6-4, 6-7, 7-5. Per il maiorchino è ...Rafa Nadal conquista il 12° titolo a Barcellona superando in finale Tsitsipas in tre set dopo quasi quattro ore di partita Avevano lasciato Montecarlo con l’umore assai diverso. Tsitsipas con il 1° ...