Windsurf | Mondiali Cadice 2021 | dominio Olanda | Camboni ottimo sesto

(Di sabato 24 aprile 2021) Seconda giornata del Mondiale didicaratterizzata da vento forte e mare mosso. Nella località spagnola sono andate in scena le prime tre regate della tavola olimpica RS:X, con la partecipazione di 42 uomini e 28 donne. Al maschile, gran avvio del campione iridato in carica Kiran Badloe: l’olandese è al comando dopo le prime tre manche (1-3-11), davanti all’israeliano Tom Reuveny (4-4-7) e al greco Byron Kokkalanis (13-1-2), tutti specialisti di vento forte. L’azzurro Mattia, vice campione d’Europa in carica, cresce dopo una brutta prima prova (21-6-1) e chiude la giornata alposto della classifica generale, ancora molto corta. L’altro azzurro in gara, Carlo Ciabatti, ha invece faticato nelle prime tre manche (33-20-32), terminando al 31esimo ...