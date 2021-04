Vaccino, code e tensioni alla Fiera di Lodi: interviene la polizia (Di sabato 24 aprile 2021) Lodi - Accalcati all'esterno della Fiera di Lodi , in attesa di entrare e ricevere il Vaccino anti - Covid. Tensione stamattina al centro vaccinale più grande della provincia. Sono centinaia le ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 24 aprile 2021)- Accalcati all'esterno delladi, in attesa di entrare e ricevere ilanti - Covid. Tensione stamattina al centro vaccinale più grande della provincia. Sono centinaia le ...

