Un estraneo a bordo - recensione (Di sabato 24 aprile 2021) Quando si parla di mettersi a tavola, si usa dire che dove si sta in tre si sta anche in quattro. Ma questo ragionamento non vale per i viaggi nello spazio. Nella stazione spaziale che depositerà su Marte un equipaggio composta da tre addestratissimi membri, per due anni di esperimenti, viene ritrovato un quarto membro, un soggetto che per un incidente è rimasto dimenticato e bloccato a bordo dalla missione precedente. L'uomo viene soccorso con umanità ed efficienza e inizia un veloce corso di inserimento nel gruppetto. Ma dopo pochissimo si evidenzia un problema enorme. Un organismo vivente in più non è tollerabile da un sistema calibrato al millimetro per i tre soggetti previsti, per ovvi problemi di cibo, aria, acque e perfino carburante. Come eliminare il problema, senza eliminare materialmente la sua origine? E la situazione peggiora, per una serie di azioni ...

