Ultimo ‘non resiste’, gesto spettacolare in aeroporto: restano tutti a bocca aperta (Di sabato 24 aprile 2021) gesto spettacolare del cantautore Ultimo in aeroporto, i presenti restano tutti a bocca aperta: ecco che cosa ha fatto Ultimo è uno dei cantautori più amati in Italia. La sua carriera inizia molto presto: già a quattordici anni, infatti, inizia a scrivere testi e comporre canzoni, oltre che a studiare pianoforte. Gli inizi, però, non L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 24 aprile 2021)del cantautorein, i presenti: ecco che cosa ha fattoè uno dei cantautori più amati in Italia. La sua carriera inizia molto presto: già a quattordici anni, infatti, inizia a scrivere testi e comporre canzoni, oltre che a studiare pianoforte. Gli inizi, però, non L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

RadioItalia : Il Colosseo illuminato, un pianoforte e un microfono. Non è servito nient’altro a @IlVeroUltimo per regalare ai suo… - ZZiliani : Il Manuale del Perfetto Lestofante nel racconto, l’ultimo in ordine di tempo, del presidente del #Lione #Aulas. “Ve… - SkySportMotoGP : VALENTINO ROSSI vince il GP di Spagna davanti a #MM93 e #JL99 ? «Pochi istanti prima di partire, il mio meccanico m… - daliabarone : @maiiunagioiaa Praticamente ultimo non se lo caga più nessuno, tutti a vendere i biglietti hahahah - AntonioDonatoPa : @vanabeau @Mao05422591 I comunisti, sono tutti scomparsi con la scomparsa del loro ultimo segretario, che era anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimo ‘non Andrea Romano e il figlio morto: Non riesco a seppellire Dario, Raggi vergognati Corriere della Sera