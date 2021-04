Tour of the Alps 2021: Simon Yates si presenterà al Giro in forma smagliante, l’Androni sogna in grande con Cepeda (Di sabato 24 aprile 2021) Il Tour of the Alps 2021 si è concluso ieri con la fragorosa vittoria di Simon Yates. Il grimpeur britannico della BikeExchange ha surclassato la concorrenza nella seconda tappa, la Innsbruck-Feichten im Kaunertal e, successivamente, ha gestito senza problemi il grande vantaggio accumulato. Il forcing con cui, nella frazione sopraccitata, si è levato tutti di ruota sulla durissima erta di Kaunergrat è stato sensazionale. L’azione del vincitore della Vuelta 2018 ha ricordato quella con cui, durante lo scorso autunno, fece il vuoto sul Sassotetto alla Tirreno-Adriatico. Chiaramente, alla luce di questo trionfo, Yates sarà ora uno dei nomi più attesi all’imminente Giro d’Italia. Con questa condizione, il britannico può competere per il successo finale. ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) Ilof thesi è concluso ieri con la fragorosa vittoria di. Il grimpeur britannico della BikeExchange ha surclassato la concorrenza nella seconda tappa, la Innsbruck-Feichten im Kaunertal e, successivamente, ha gestito senza problemi ilvantaggio accumulato. Il forcing con cui, nella frazione sopraccitata, si è levato tutti di ruota sulla durissima erta di Kaunergrat è stato sensazionale. L’azione del vincitore della Vuelta 2018 ha ricordato quella con cui, durante lo scorso autunno, fece il vuoto sul Sassotetto alla Tirreno-Adriatico. Chiaramente, alla luce di questo trionfo,sarà ora uno dei nomi più attesi all’imminented’Italia. Con questa condizione, il britannico può competere per il successo finale. ...

Advertising

the_lovah : @marixlouiss - cominciano a fare molte visualizzazioni ma si accorgono che hanno bisogno di un batterista e prendon… - ansacalciosport : Ciclismo: Tour of the Alps, Yates vince edizione 2021. Nell'ultima tappa si è imposto Grosschartner, davanti a Roch… - ansacalciosport : Ciclismo: Tour of the Alps, Yates vince edizione 2021. Nell'ultima tappa si è imposto Grosschartner, davanti a Roch… - infoitsport : Tour of the Alps 2021, Jefferson Cepeda: “Al Giro cercherò i successi di tappa. La maglia bianca? Ci proverò, ma co… - infoitsport : Tour of the Alps 2021, Gianluca Brambilla: “Deluso sia per il risultato che per la caduta, ma non potevo fare nulla… -