Studente con smalto sospeso a dicembre | distretto scolastico texano cambia codice di comportamento

(Di sabato 24 aprile 2021) Undel Texas ha modificato il propriodiin merito all’abbigliamento neutrale rispetto al genere di appartenenza. Questoera entrato nel merito delle polemiche in quanto aveva provveduto alla sospensione di unoche, dopo le vacanze per la Festa del Ringraziamento, si era presentato a scuola con losulle unghie delle mani. Trevor Wikinson, loapertamente gay, ha dichiarato che il preside e il vicepreside lo hanno posto davanti a tre soluzioni: accettare la sospensione, rimuovere lodalle mani, oppure seguire le lezioni virtualmente. Il ragazzo ha deciso di non rimuovere lo ...

Advertising

SkydAnc3R : @Keynesblog Vabbeh ma è ancora studente, povera bestiola. Con lui ci risentiamo tra 30-35 anni. - LaFuLinda : Quando uno studente del ponente marinava scuola, prendeva un treno locale e veniva qui in passeggiata e nel suo be… - AvinoLoredana : RT @bertero_g: Nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare è una sanzione di tipo penale e solo il giudice con at… - salfasanop : Per i ragazzi dei professionali, quelli che la sinistra dovrebbe seguire con maggiore attenzione, nel CV dello stud… - iacovettide : RT @bertero_g: Nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare è una sanzione di tipo penale e solo il giudice con at… -

Ultime Notizie dalla rete : Studente con

Orizzonte Scuola

Il preside Jones della scuola invia una lettera ai genitori per esprimere la sua vicinanza in questo momento difficile: ' Èpreoccupazione che condivido le notizie su unodell'ottavo ...Sotto processo è invece finita la madre di quellopoiché proprio durante quell'incontro ...violenti ed eccessivi fra i ragazzi sia anche figlio del conflitto creato dai genitorila scuola.RITORNO SUI BANCHIPORDENONE In provincia di Pordenone Atap è pronta, con il supporto e l'aggiunta di una ventina di bus sulle linee extraurbane, a portare gli studenti in classe lunedì ...A renderlo possibile è il passaggio in zona gialla dal 26 aprile, contestualmente all’entrata in vigore del Decreto ‘Riaperture’.