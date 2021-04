Serie A, Parma-Crotone: D’Aversa con il tridente, Cosmi rilancia Ounas accanto a Simy. Le formazioni ufficiali (Di sabato 24 aprile 2021) Scontro salvezza al "Tardini".Si affronteranno questo pomeriggio al "Tardini" Parma e Crotone, penultima e ultima in classifica, entrambe impegnate nella lotta salvezza. D'Aversa in campo con il tridente composto da Man e Mihaila ai fianchi di Cornelius. Hernani in mezzo, dietro spazio a Busi e Dierckx con Colombi ancora tra i pali. Cosmi rilancia Ounas accanto a Simy.Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:Parma (4-3-3): Colombi, Busi, Dierckx, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Cornelius, Mihaila. All. D'AversaCrotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini, Zanellato, Reca; Ounas, Simy. All. ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 aprile 2021) Scontro salvezza al "Tardini".Si affronteranno questo pomeriggio al "Tardini", penultima e ultima in classifica, entrambe impegnate nella lotta salvezza. D'Aversa in campo con ilcomposto da Man e Mihaila ai fianchi di Cornelius. Hernani in mezzo, dietro spazio a Busi e Dierckx con Colombi ancora tra i pali..Di seguito, ledella sfida:(4-3-3): Colombi, Busi, Dierckx, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Cornelius, Mihaila. All. D'Aversa(3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini, Zanellato, Reca;. All. ...

Advertising

goal : Spezia ?? Inter Milan ?? Sassuolo Juventus ?? Parma The Serie A title race continues today ?????? - juventusfc : #FINOALLAFINE, BIANCONERI! Inizia #JuveParma! INSIEME! Live: - zazoomblog : Serie A Parma-Crotone: D’Aversa con il tridente Cosmi rilancia Ounas accanto a Simy. Le formazioni ufficiali -… - infobetting : Parma-Crotone (24 aprile ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici - EnricoMastro23 : Comunque effettivamente va ridotto a 18 il numero di squadre in serie A. Cioè ora che ci penso mica mi va di vedere… -