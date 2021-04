Recovery | il piano di Draghi | stop a quota 100 dal 2022 Ecco le altre misure

(Di sabato 24 aprile 2021) Slitta il Consiglio dei ministri in cui il governo guidato da Marioavrebbe dovuto iniziare questa mattina in l’esame delnazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) o “Plan”. Lo riporta l’agenzia Agi, riferendo che la causa dello slittamento sta nel fatto e che a palazzo Chigi e al Mef si starebbe lavorando ancora sulle tabelle delplan. Il nodo politico sarebbe costituito dal Superbonus al 110 per cento che M5s, Pd e Forza Italia vogliono prorogare fino al 2023 e per cui serve la copertura. Anche fisco e liberalizzazioni sono al centro del confronto. Ieri i ministri politici hanno fatto osservare che il Cdm di oggi era stato convocato senza che avessero avuto la possibilità di visionare la bozza del. Altro tema oggetto di dibattito sarebbe la governance della cabina ...

Leggi anche, l'introduzione di Draghi al Pnrr: le riforme per un paese moderno Il testo delnazionale di ripresa e resilienza in pdf, i fondi per ferrovie, digitale e ...... già nel prossimo passaggio in CdM dedicato alnazionale per le opere e le progettualità da finanziare attraverso le risorse europee delfund, confermi la scelta di Torino come sede di ...Entro pochi giorni l’invio alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le priorità indicate dall’Italia: ci sono l’istruzione e la ricerca, la salute, l’inclusione e la coesi ...Dal rafforzamento degli asili nido alla riforma sulla non autosufficienza, passando per il contrasto alla marginalità sociale e per il supporto alle famiglie e alle persone con disabilità: viaggio den ...