Recovery | capigruppo M5S | ' Draghi si impegni per proroga superbonus a 2023'

(Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr (Adnkronos) - "Il MoVimento 5 Stelle chiede al presidente del Consiglio Mariodi assumere un impegno chiaro con i cittadini e le tante categorie produttive che in queste ore lanciano il loro appello al Governo affinché proroghi il110% almeno fino alla fine del”. Lo affermano Davide Crippa ed Ettore Licheri,del MoVimento 5 stelle di Camera e Senato. “Dalle associazioni dei costruttori a quelle dei tecnici, fino alle associazioni ambientaliste e a tanti privati cittadini – aggiungono Crippa e Licheri –, la richiesta di individuare subito le coperture economiche necessarie a estendere la nostra misura è unanime e coincide con l'indirizzo espresso più volte dal Parlamento. Milioni di cittadini, insieme a un intero comparto economico, chiedono certezze subito e non possono ...

... hanno fatto sapere idel Carroccio di Camera e Senato Riccardo Molinari e Massimiliano ... E oggi alle 10 il consiglio dei ministri si riunisce per la prima approvazione delplan da ...... per capire dove indirizzare i fondi destinati alla ripartenza: non solo quelli delPlan ... Del Tavolo, che si è insediato formalmente il 25 marzo scorso, fanno parte di diritto i...Roma, 24 apr (Adnkronos) – “Il MoVimento 5 Stelle chiede al presidente del Consiglio Mario Draghi di assumere un impegno chiaro con i cittadini e le tante categorie produttive che in queste ore lancia ..."Miglianico ha il pregio di avere già pronto un progetto ben definito, valido e immediatamente finanziabile: per questo, la prima linea di credito che arriverà dall'Unione Europea potrà essere dedicat ...