Recensione serie tv: Tutta cola di Freud

Ispirata all'omonimo film del 2014, Tutta colpa di Freud è una delle ultime serie tv esclusive di Amazon. Prodotto e realizzato in Italia, questa serie vede come principale protagonista Claudio Bisio ed affiancato da un Max Tortora in strepitosa forma. Otto episodi della durata di circa un'ora l'uno che mettono alla prova Claudio Bisio, psicologo e padre di tre figlie che, per vari motivi, sono tornate tutte ad abitare da lui. Senza una madre che le ha praticamente abbandonate toccherà a Bisio prendersi cura e risolvere le problematiche delle tre figlie che ormai sono grandi e vivono di autonomia propria. Amori, matrimoni, passioni, scappatelle, lavoro, ogni aspetto di vita quotidiana viene affrontato in questa serie tv che malgrado non offra niente di nuovo, appassiona. Diciamo che ogni evento ...

