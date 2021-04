Prescrizione per fasi, ecco l’idea del Pd. FI: «Serve un’alta mediazione di Cartabia» (Di sabato 24 aprile 2021) Slitta a martedì il termine per le proposte di modifica alla riforma del processo, da depositare in commissione Giustizia alla Camera. Il capogruppo dem Bazoli: «Siamo al lavoro su uno schema di sanzioni processuali che, in caso di durata eccessiva del singolo stadio di un giudizio, possono consistere anche nella decadenza dell’azione penale». Il capo della delegazione azzurra Zanettin: «Dal fine processo mai non si può prescindere» Ancora un extra time. Ma per far bene, non per dilatare i tempi. Il termine per gli emendamenti al ddl penale slitta di quattro giorni: da domani a martedì, ore 17. Richiesta della Lega, che vuole approfondire meglio l’articolazione delle proposte. Tutti gli altri gruppi rappresentati nella commissione Giustizia di Montecitorio hanno dato volentieri l’ok. Perché di lavoro da fare sul testo base a firma Bonafede ce n’è tanto. Se non sarà ... Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021) Slitta a martedì il termine per le proposte di modifica alla riforma del processo, da depositare in commissione Giustizia alla Camera. Il capogruppo dem Bazoli: «Siamo al lavoro su uno schema di sanzioni processuali che, in caso di durata eccessiva del singolo stadio di un giudizio, possono consistere anche nella decadenza dell’azione penale». Il capo della delegazione azzurra Zanettin: «Dal fine processo mai non si può prescindere» Ancora un extra time. Ma per far bene, non per dilatare i tempi. Il termine per gli emendamenti al ddl penale slitta di quattro giorni: da domani a martedì, ore 17. Richiesta della Lega, che vuole approfondire meglio l’articolazione delle proposte. Tutti gli altri gruppi rappresentati nella commissione Giustizia di Montecitorio hanno dato volentieri l’ok. Perché di lavoro da fare sul testo base a firma Bonafede ce n’è tanto. Se non sarà ...

