Piazza Dante | oltre 200 persone a ballare e cantare in strada senza mascherina

E' stato necessario l'intervento di oltre 10 pattuglie dei carabinieri per sciogliere l'assembramento e disperdere i presenti ieri in Piazza Dante: 25 le persone identificate e sanzionate. A Napoli più di 200 le persone assembrate nella porzione di Piazza Dante limitrofa a via Ettore Bellini. Non mancava nulla, dalla musica agli alcolici fino alle danze

