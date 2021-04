Omicidio in corso Vittorio Emanuele ad Avellino, fermati figlia e fidanzato del 53enne (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Svolta nell’Omicidio avvenuto in corso Vittorio Emanuele ad Avellino. La Polizia ha fermato nella notte la figlia e il fidanzato del 53enne. Il padre non era d’accordo sulla relazione dei due, da qui, la diverse liti tramutatosi nella tarda serata di venerdì in tragedia. Subito dopo la lite, i due, sono scappati dall’abitazione del padre della ragazza. Gli agenti li hanno ritrovati nel cuore della notte in una casa di Cervinara, ora invece si trovano in carcere in attesa di disposizioni del magistrato. Choc ad Avellino, 53enne ucciso accoltellato in casa L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Svolta nell’avvenuto inad. La Polizia ha fermato nella notte lae ildel. Il padre non era d’accordo sulla relazione dei due, da qui, la diverse liti tramutatosi nella tarda serata di venerdì in tragedia. Subito dopo la lite, i due, sono scappati dall’abitazione del padre della ragazza. Gli agenti li hanno ritrovati nel cuore della notte in una casa di Cervinara, ora invece si trovano in carcere in attesa di disposizioni del magistrato. Choc aducciso accoltellato in casa L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ucciso ad Avellino a coltellate davanti la moglie e la figlia

Un uomo di 53 anni è stato ucciso nella tarda serata di ieri nel suo appartamento di Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro. Poco prima delle 23 un giovane con il volto coperto e' ...all'omicidio. Si ...

Avellino, uomo ucciso a coltellate davanti a moglie e figlie

Un uomo dal volto coperto è riuscito ad entrare nella casa di Corso Vittorio Emanuele ed a colpire ... perché ancora sconvolte per aver assistito all'omicidio. Si cerca l'arma del delitto e soprattutto ...

Omicidio ad Avellino: Aldo Gioia ucciso a coltellate. Arrestati figlia e fidanzato

Aldo Gioia, 53 anni operaio della Fca, è stato ucciso a coltellate dalla figlia e dal suo fidanzato, al termine di una lite scaturita ieri sera nell'abitazione dell'uomo, un appartamento al quinto pia ...

Omicidio in corso Vittorio Emanuele ad Avellino, fermati figlia e fidanzato del 53enne

Avellino – Svolta nell'omicidio avvenuto in Corso Vittorio Emanuele ad Avellino. La Polizia ha fermato nella notte la figlia e il fidanzato del 53enne. Il padre non era d'accordo sulla relazione dei d ...

