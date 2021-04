Massimo Ciavarro, chi è la misteriosa fidanzata Francesca (Di sabato 24 aprile 2021) Massimo Ciavarro, oggi ospite a Verissimo dalle 15:30 su Canale 5 insieme al figlio Paolo, ha una relazione con una donna lontana dal mondo dello spettacolo di nome Francesca Il noto attore romano volto storico dei fotoromanzi negli Settanta della rivista Grand Hotel e poi passato al grande schermo partecipando a commedie all’italiana come “Grandi Magazzini”, “Sapore Di Mare 2… Un Anno Dopo” ha conquistato un folto pubblico femminile per il grande fascino. Sul set di Sapore Di Mare 2 conosce Eleonora Giorgi che diventerà sua moglie: dalla loro unione arriva il figlio Paolo nel 1992. Il matrimonio termina dopo 12 anni seguito da una separazione dolorosa come raccontato dallo stesso attore ospite nella trasmissione “Vieni Da Me” Massimo Ciavarro, la nuova compagna è la misteriosa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 aprile 2021), oggi ospite a Verissimo dalle 15:30 su Canale 5 insieme al figlio Paolo, ha una relazione con una donna lontana dal mondo dello spettacolo di nomeIl noto attore romano volto storico dei fotoromanzi negli Settanta della rivista Grand Hotel e poi passato al grande schermo partecipando a commedie all’italiana come “Grandi Magazzini”, “Sapore Di Mare 2… Un Anno Dopo” ha conquistato un folto pubblico femminile per il grande fascino. Sul set di Sapore Di Mare 2 conosce Eleonora Giorgi che diventerà sua moglie: dalla loro unione arriva il figlio Paolo nel 1992. Il matrimonio termina dopo 12 anni seguito da una separazione dolorosa come raccontato dallo stesso attore ospite nella trasmissione “Vieni Da Me”, la nuova compagna è la...

