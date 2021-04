Lippi | «Io futuro dirigente della Juventus? No comment»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 24 aprile 2021) Intervistato da Tuttosport su quello che resta del campionato di Serie A, Marcelloammonisce: non è tanto importante guardare il calendario, ovvero per chi sia più favorevole e per chi meno, ma la forma delle squadre. «La difficoltà delle partite è simile. Potenzialmente ognuna di queste squadre potrebbe fare un filotto, anche se nella pratica non capiterà perché in mezzo ci sono degli scontri diretti. Ma fidatevi di me: a sei partite dalla fine, non conta il calendario, ma la condizione psicofisica, i giocatori a disposizione e la convinzione. I calcoli non hanno senso». Sul Napoli: «Ha ancora le stesse possibilità delle altre. È in grande crescita e, grazie al recupero di giocatori importanti come Mertens e Osimhen, sta dimostrando che se non avesse avuto tutte queste assenze pesanti, sicuramente Gattuso avrebbe lottato per lo scudetto». Il nome di ...