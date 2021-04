Juve, Donnarumma colpo del riscatto: cifre e dettagli dell'offerta (Di sabato 24 aprile 2021) arrivato il momento che la Juve faccia una cosa da Juve. Riuscire a prendere il più grande talento italiano che ci sia in circolazione, strappandolo a una diretta concorrente, magari a parametro zero: ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 aprile 2021) arrivato il momento che lafaccia una cosa da. Riuscire a prendere il più grande talento italiano che ci sia in circolazione, strappandolo a una diretta concorrente, magari a parametro zero: ...

Advertising

GoalItalia : Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi: 'Ultimatum per 4', 'Donnarumma, il piano Juve', 'La verità' ?? #24aprile - _Tomteller_ : @gianpy_83 Donnarumma dopo aver fatto una papera contro la Juve - sportli26181512 : Juve, Donnarumma colpo del riscatto: cifre e dettagli dell'offerta: Dopo lo shock Superlega i bianconeri tentano l’… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Juve, vicino l’arrivo di Donnarumma. Szczesny in uscita: Juve, vicino l… - jovinco82 : RT @TuttoMercatoWeb: La Juve pronta all'offerta per Donnarumma: più di 10 mln a stagione. Occasione unica -