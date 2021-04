Iva Zanicchi in lacrime per Milva, la confessione: “Sono addolorata, notizia tristissima” (Di sabato 24 aprile 2021) La notizia della morte di Milva ci ha colti tutti impreparati. La “Pantera di Goro” o la “Rossa”, come era conosciuta, si è spenta all’età di 81 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei propri fan. Nelle ultime ore, il web ha dedicato un pensiero alla celebre artista italiana. Tra tutti, impossibile non citare … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 24 aprile 2021) Ladella morte dici ha colti tutti impreparati. La “Pantera di Goro” o la “Rossa”, come era conosciuta, si è spenta all’età di 81 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei propri fan. Nelle ultime ore, il web ha dedicato un pensiero alla celebre artista italiana. Tra tutti, impossibile non citare … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

