Ginnastica ritmica | Final Six 2021 | la Ginnastica Fabriano trionfa e conquista il suo quinto titolo

La Ginnastica Fabriano vince le Final Six 2021 di Ginnastica ritmica totalizzando 10 punti nell'atto Finale della competizione, che le consentono di superare San Giorgio 79 Desio e l'Udinese, giunte rispettivamente in seconda e terza posizione. Milena Baldassari e compagne, dunque, dopo aver dominato la regular season, possono festeggiare la conquista del loro quinto titolo. Nella semiFinale A la Ginnastica Fabriano, grazie a delle grandi prestazioni delle trascinatrici Milena Baldassari e Sofia Raffaeli, batte agevolmente l'Armonia Abruzzo. Baldassarri, infatti, totalizza 23.100 punti al cerchio e 22.550 al nastro.

