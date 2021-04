“È successo tutto fuori onda”. Vera Gemma e Valentina Persia all’Isola, non si è visto in diretta (Di sabato 24 aprile 2021) all’Isola dei famosi proseguono le polemiche e i litigi. Questa volta le protagoniste del diverbio sono state Vera Gemma e Valentina Persia. La discussione è avvenuta nel tragitto tra la spiaggia e la Palapa, ma non è andata in onda. Ilary Blasi ha chiesto alle due naufraghe cosa fosse successo appena si è ricollegata. Sembrava si trattasse di uno scontro acceso, in realtà si è trattato di un confronto veloce, ma dai toni non accesi. Andando con ordine, mentre raggiungevano la Palapa, Valentina ha avuto uno sfogo con Vera Gemma: “Dovevi dire grazie che mi hai votato, scusate eh. Sei stata con le lacrime agli occhi tutto il tempo”. Vera Gemma ha ribattuto dicendo di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 aprile 2021)dei famosi proseguono le polemiche e i litigi. Questa volta le protagoniste del diverbio sono state. La discussione è avvenuta nel tragitto tra la spiaggia e la Palapa, ma non è andata in. Ilary Blasi ha chiesto alle due naufraghe cosa fosseappena si è ricollegata. Sembrava si trattasse di uno scontro acceso, in realtà si è trattato di un confronto veloce, ma dai toni non accesi. Andando con ordine, mentre raggiungevano la Palapa,ha avuto uno sfogo con: “Dovevi dire grazie che mi hai votato, scusate eh. Sei stata con le lacrime agli occhiil tempo”.ha ribattuto dicendo di ...

Ultime Notizie dalla rete : successo tutto Morta Milva, aveva 82 anni: star della musica italiana, per tutti era la 'Pantera di Goro' ... compresi i successi sul palco del Festival di Sanremo ma anche quelli sui palcoscenici di tutto il ... ha calcato i palcoscenici internazionali, rendendo globale il suo successo e portando alto il nome ...

Morta Milva, la "rossa" della musica italiana aveva 81 anni ...50 anni a riprovare e ricominciare per il gusto della sfida e quasi sempre con talento e successo, ... ma anche tutto il repertorio espressionista del cabaret tedesco e della canzone italiana ...

Giovani ladri d'auto pronti a tutto. Ecco cosa è successo ieri a Campobasso Il Quotidiano del Molse Le mosse del Cremlino. Una piccola Yalta è l'obiettivo di Putin Ma cosa vuole Vladimir Putin? A quel suo inesorabile automatismo che alterna minacce a lusinghe, a quella sua geopolitica muscolare, testosteronica, figlia di un nazionalismo riconquistato e riafferma ...

Florentino Pérez ha perso Per il fallimento della Super League, che ha mostrato i limiti strategici degli ambiziosi piani del presidente del Real Madrid ...

