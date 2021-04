Cristiano Malgioglio: l’addio a Milva (Di sabato 24 aprile 2021) Ieri se n’è andata Milva, una delle più grandi cantanti e interpreti italiane. Tra gli innumerevoli omaggi sui social, spicca quello di Cristiano Malgioglio, amico della cantante e colui che lanciò l’idea di assegnarle il premio alla carriera al Festival di Sanremo, conferitole nel 2018. In queste ore il cordoglio per la scomparsa di Milva si sta ampiamente diffondendo sui social. Sono tantissimi i fan, i colleghi e gli amici Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 24 aprile 2021) Ieri se n’è andata, una delle più grandi cantanti e interpreti italiane. Tra gli innumerevoli omaggi sui social, spicca quello di, amico della cantante e colui che lanciò l’idea di assegnarle il premio alla carriera al Festival di Sanremo, conferitole nel 2018. In queste ore il cordoglio per la scomparsa disi sta ampiamente diffondendo sui social. Sono tantissimi i fan, i colleghi e gli amici Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

infoitcultura : Morta Milva, Cristiano Malgioglio fa un appello a Maria De Filippi - AdornatoAntonio : RT @_DAGOSPIA_: MILVA, CRISTIANO MALGIOGLIO: ERA LA PIU' GRANDE ARTISTA CHE IL NOSTRO PAESE ABBIA MAI AVUTO - pascaziomarco : RT @Agenzia_Ansa: Cristiano Malgioglio ricorda la cantante scomparsa con un tweet: 'Sono troppo triste per esprimere il mio dolore, per la… - UgoBaroni : RT @Agenzia_Ansa: Cristiano Malgioglio ricorda la cantante scomparsa con un tweet: 'Sono troppo triste per esprimere il mio dolore, per la… - infoitcultura : Milva morta, Cristiano Malgioglio: “Ho il cuore rotto”. Poi lancia un appello a Maria De Filippi -