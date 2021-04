Atp Belgrado 2021: Berrettini batte Daniel 2-1 e vola in finale (Di sabato 24 aprile 2021) Matteo Berrettini conquista la finale del torneo Atp 250 di Belgrado 2021. Sulla terra rossa serba, l’azzurro ha superato il giapponese Taro Daniel 2-1 (6-1 6-7(5) 6-0) nella seconda semifinale del torneo. Dopo un ottimo primo set, il tennista romano commette qualche imprecisione che consente al nipponico di recuperare e di imporsi al tie-break. Nel terzo parziale però l’azzurro ritrova la concentrazione, lasciando le briciole all’avversario. Berrettini sfiderà nell’atto conclusivo il russo Karatsev, che a sorpresa ha battuto Novak Djokovic. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI LA PARTITA – Daniel parte aggressivo, ma Berrettini è bravo a sfruttare il vantaggio e conquistare il primo ... Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Matteoconquista ladel torneo Atp 250 di. Sulla terra rossa serba, l’azzurro ha superato il giapponese Taro2-1 (6-1 6-7(5) 6-0) nella seconda semidel torneo. Dopo un ottimo primo set, il tennista romano commette qualche imprecisione che consente al nipponico di recuperare e di imporsi al tie-break. Nel terzo parziale però l’azzurro ritrova la concentrazione, lasciando le briciole all’avversario.sfiderà nell’atto conclusivo il russo Karatsev, che a sorpresa ha battuto Novak Djokovic. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI LA PARTITA –parte aggressivo, maè bravo a sfruttare il vantaggio e conquistare il primo ...

