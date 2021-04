ATP Belgrado 2021: Aslan Karatsev elimina Novak Djokovic dopo oltre tre ore di battaglia! (Di sabato 24 aprile 2021) Il torneo Serbia Open 2021 di tennis, il primo dei due (non consecutivi) di categoria ATP 250 che si giocheranno sulla terra battuta outdoor di Belgrado, in Serbia, vede oggi disputarsi le semifinali: a sorpresa il russo Aslan Karatsev, numero 3 del seeding, batte il serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo, per 7-5 4-6 6-4 dopo 3 ore e 27 minuti. Nel primo set Djokovic parte forte e vola sul 3-0 non pesante, ma Karatsev lotta, reagisce e riesce a riequilibrare la contesa sul 3-3. Il russo addirittura, sulle ali dell’entusiasmo, strappa ancora il servizio al serbo e va a servire per il set sul 5-4, ma subisce il controbreak. Djokovic, però perde nuovamente la battuta e questa volta Karatsev non si fa ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) Il torneo Serbia Opendi tennis, il primo dei due (non consecutivi) di categoria ATP 250 che si giocheranno sulla terra battuta outdoor di, in Serbia, vede oggi disputarsi le semifinali: a sorpresa il russo, numero 3 del seeding, batte il serbo, numero 1 del mondo, per 7-5 4-6 6-43 ore e 27 minuti. Nel primo setparte forte e vola sul 3-0 non pesante, malotta, reagisce e riesce a riequilibrare la contesa sul 3-3. Il russo addirittura, sulle ali dell’entusiasmo, strappa ancora il servizio al serbo e va a servire per il set sul 5-4, ma subisce il controbreak., però perde nuovamente la battuta e questa voltanon si fa ...

