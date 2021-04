Arrestato dalla Polizia di Stato un 21enne romano per spaccio di sostanza stupefacente

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 24 aprile 2021) Nella giornata di ieri, gli agenti del X Distretto Lido di Roma, diretto da Antonino Mendolia, hannoM. A. di 21 anni. I poliziotti hanno notato il ragazzo che, con fare sospetto, si stava dirigendo verso via Padre Alessio Guglielmi. Fermato per un controllo, ha spontaneamente ammesso di avere al seguito 5,51 grammi di marijuana. Alla richiesta degli agenti sulla presenza di altrapresso la sua abitazione, il ragazzo ha ammesso di detenere in casa circa 1 kg. di altra. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 1 bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, 1.713,97 grammi di hashish e 531,13 di marijuana. Sono stati inoltre ritrovati 5.010,00 euro in banconote di vario taglio.