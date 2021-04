Aristocrazia, simpatia e una falsa idea di meritocrazia (Di sabato 24 aprile 2021) Lo diceva Ennio Flaiano, che gli italiani amano andare in soccorso dei vincitori. Non mi stupiscono quindi i peana che abbiamo ascoltato alla notizia della nomina di Alessandra Galloni, primo direttore italiano (e donna) dell’agenzia internazionale Reuters. Ho avuto il piacere di conoscerla, qualche anno fa, durante alcune sessioni dell’Aspen Institute. Per capirne la preparazione basta il curriculum (laurea ad Harvard, master alla London School of Economics, 4 lingue fluenti, 13 anni al Wall Street Journal); il tratto umano e la simpatia si apprezzano solo di persona. E la simpatia non contraddice lo spirito competitivo. In Italia prevale spesso l’obiettivo della bonomia – più apparente che reale – al posto dell’affermazione di sé. Come se prevalere fosse una colpa. Meglio affidarne la sorte al caso o alle raccomandazioni, invece che alla solidità ... Leggi su formiche (Di sabato 24 aprile 2021) Lo diceva Ennio Flaiano, che gli italiani amano andare in soccorso dei vincitori. Non mi stupiscono quindi i peana che abbiamo ascoltato alla notizia della nomina di Alessandra Galloni, primo direttore italiano (e donna) dell’agenzia internazionale Reuters. Ho avuto il piacere di conoscerla, qualche anno fa, durante alcune sessioni dell’Aspen Institute. Per capirne la preparazione basta il curriculum (laurea ad Harvard, master alla London School of Economics, 4 lingue fluenti, 13 anni al Wall Street Journal); il tratto umano e lasi apprezzano solo di persona. E lanon contraddice lo spirito competitivo. In Italia prevale spesso l’obiettivo della bonomia – più apparente che reale – al posto dell’affermazione di sé. Come se prevalere fosse una colpa. Meglio affidarne la sorte al caso o alle raccomandazioni, invece che alla solidità ...

