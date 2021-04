Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2021 ore 08:15 (Di venerdì 23 aprile 2021) Viabilità DEL 22 APRILE 2021 ORE 8.05 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDANDO DELLO SCIOPERO NAZIONALE DI OGGI ATTIVO DALLE 9:00 ALLE 17. NON SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLazioNE DEI TRENI A LUNGA PERCORRENZA. MENTRE, I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE CANCELLazioNI, LIMITAZIONI E RITARDI. SEMPRE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO AL MOMENTO SONO 20 I MINUTI DI RITARDO SULL AFL5 Roma PISA PER CONTROLLO TECNICO A UN TRENO TRA MACCARESE E LADISPOLI PASSIAMO ALLA VIABILITA’ COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 aprile 2021)DEL 22 APRILEORE 8.05 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDANDO DELLO SCIOPERO NAZIONALE DI OGGI ATTIVO DALLE 9:00 ALLE 17. NON SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCONE DEI TRENI A LUNGA PERCORRENZA. MENTRE, I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE CANCELNI, LIMITAZIONI E RITARDI. SEMPRE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO AL MOMENTO SONO 20 I MINUTI DI RITARDO SULL AFL5PISA PER CONTROLLO TECNICO A UN TRENO TRA MACCARESE E LADISPOLI PASSIAMO ALLA VIABILITA’ COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2021 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in via della Stazione di Ciampino - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in via della Consolata - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in via Gregorio XI - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in via Aurelia da via di Acquafredda in direzione del Centro -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 22 - 04 - 2021 ore 20:30 VIABILITÀ 2021 22 APRILE ORE 20:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL' ULTIMO APPUNTAMENTO ... SUL TRATTO URBANO DELL'A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE ROMA E SULLA COLOMBO TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22 - 04 - 2021 ore 19:45 VIABILITÀ 2021 22 APRILE ORE 19:35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL' ASCOLTO CON ASTRAL ...CASILINA SUL TRATTO URBANO DELL'A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2021 ore 16:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews 2021 22 APRILE ORE 20:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL' ULTIMO APPUNTAMENTO ... SUL TRATTO URBANO DELL'A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONEE SULLA COLOMBO TRA ...2021 22 APRILE ORE 19:35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL' ASCOLTO CON ASTRAL ...CASILINA SUL TRATTO URBANO DELL'A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE...