UFC | Marvin Vettori il 12 giugno contro Adesanya? Arrivano conferme

(Di venerdì 23 aprile 2021) Potrebbero esserci sviluppi clamorosi nella saga che vedeandare a caccia di un intitolato. Come ha scritto il giornalista specializzato Ariel Helwani, l’obiettivo dell’UFC sarebbe quella di riportare Israel, detentore del titolo dei pesi medi, nell’ottagono per il 12. Una data che, secondo il cronista, non andrebbe a genio a Robert Whittaker, reduce dalla vittoria su Gastelum. A questo punto potrebbe toccare ache nell’ultima sfida ha avuto la meglio su Kevin Holland. “The Italian Dream” insegue la rivincita sudopo la vittoria nel 2018 del nigeriano con un verdetto non unanime e mai accettato dall’italiano. SportFace.

Advertising

_thePrince7 : RT @FightYours: Marvin lancia nuovamente la sfida ad Adesanya ?????? #UFC - FightYours : Marvin lancia nuovamente la sfida ad Adesanya ?????? #UFC - mma_twister : Arrivano novità importantissime sullo scenario dei pesi medi: il prossimo avversario di Adesanya sarà Whittaker, ma… - davideferrocom : PERCHÉ MARVIN VETTORI NON VIENE BEN VISTO DAGLI APPASSIONATI DI MMA ITALIANE? @MarvinVettori ancora una volta esce… - fight_shield : #TheItalianDream vuole riaffrontare l'attuale campione #UFC il prima possibile. -

Ultime Notizie dalla rete : UFC Marvin

Cinque vittorie di fila e una voglia matta di lottare per il titolo mondiale dei pesi mediVettori ha le idee chiare dopo il successo su Kevin Holland, che gli ha permesso di scalare il ranking e piazzarsi al terzo posto dietro l'australiano Whittaker e il brasiliano Costa. ...Vettori di recente ha sviluppato la passione per gli scacchi, gioco crudele e strategico come le Mma e che dà a chi lo pratica due grandi insegnamenti: fronteggiare l'imprevisto come se fosse ...Marvin Vettori è in attesa di aggiornamenti dalla UFC in merito all’opportunità di riaffrontare Israel Adesanya in un match con in palio il titolo dei pesi medi. Il fighter italiano continua a provoca ...Domenica notte si è consumato il main event dell’UFC Vegas 24: la sfida tra Robert Whittaker e Kelvin Gastelum. Whittaker si è imposto nettamente sull’avversario dando prova di un ottimo striking e mo ...