Superlega, Mirabelli: “Maldini non sapeva? Strano. Se fosse vero…” (Di venerdì 23 aprile 2021) Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, nell'intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com ha parlato di paolo Maldini Leggi su pianetamilan (Di venerdì 23 aprile 2021) Massimiliano, ex direttore sportivo del Milan, nell'intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com ha parlato di paolo

Advertising

zazoomblog : Superlega Mirabelli: “Maldini non sapeva? Strano. Se fosse vero…” - #Superlega #Mirabelli: #“Maldini - sportli26181512 : Maldini non sapeva della Supelega? Mirabelli: “Se fosse vero dovrebbe prendere decisioni forti”: “Maldini non sapev… - _avvocato : RT @DavideZancky: Perez: la Superlega si farà. E il presidente sarà Mirabelli - anna_dell2 : RT @junews24com: Mirabelli controcorrente: «Mettere alla porta Agnelli sarebbe grave» - - junews24com : Mirabelli controcorrente: «Mettere alla porta Agnelli sarebbe grave» - -