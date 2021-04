Serbia Open | Berrettini ritrova una semifinale ATP dopo un anno e mezzo

(Di venerdì 23 aprile 2021) Come Jannik Sinner a Barcellona anche Matteoraggiunge le semifinali, battendo in due set il serbo Filip Krajinovic. Domani il romano – che non gioca unada Vienna 2019 – se la vedrà con il vincente della sfida tra Taro Daniel e Federico Delbonis. Segnali positivi sulla condizione diInizia nel migliore dei modi la partita di, che già nel primo game trova il break ai danni di un Krajinovic che riesce a piazzare solo un punto. Da lì però il serbo concede appena tre punti nei tre turni di battuta successivi, conche invece rischia il contro-break nel quarto e nel sesto gioco. Il romano riesce comunque a tenere un’ottima percentuale di punti vinti sulla prima e riesce a non perdere il break di vantaggio per tutto il set, terminato ...

Tuttosport

