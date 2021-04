Sara Serraiocco: l’esperienza che l’ha convinta a recitare, il retroscena (Di venerdì 23 aprile 2021) Sara Serraiocco è un’attrice di grande talento, tuttavia recitare non era fra i suoi piani: scopriamo qual è stato il momento in cui lo ha deciso. Sara Serraiocco (Getty Images)Nata a Pescara e cresciuta a Francavilla al Mare, Sara Serraiocco sin dalla più tenera età è sempre stata appassionata di danza e cinema. Infatti ha presto deciso di trasferirsi a Roma, per frequentare il Centro sperimentale di cinematografia, dove si diploma nel 2015. La sua carriera inizierà poco dopo, portandola, in breve tempo, a recitare in opere molto importanti. Questa sera, venerdì 23 aprile, potremo vederla in prima serata su Rai 3, nel film Lo spietato, al fianco di Riccardo Scamarcio. Nella pellicola Sara interpreta la moglie di ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 23 aprile 2021)è un’attrice di grande talento, tuttavianon era fra i suoi piani: scopriamo qual è stato il momento in cui lo ha deciso.(Getty Images)Nata a Pescara e cresciuta a Francavilla al Mare,sin dalla più tenera età è sempre stata appassionata di danza e cinema. Infatti ha presto deciso di trasferirsi a Roma, per frequentare il Centro sperimentale di cinematografia, dove si diploma nel 2015. La sua carriera inizierà poco dopo, portandola, in breve tempo, ain opere molto importanti. Questa sera, venerdì 23 aprile, potremo vederla in prima serata su Rai 3, nel film Lo spietato, al fianco di Riccardo Scamarcio. Nella pellicolainterpreta la moglie di ...

Advertising

_PuntoZip_ : Stasera in TV: In prima visione su Rai3 il film drammatico “Lo Spietato” – Diretto da Renato De Maria con Riccardo… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: In prima visione su Rai3 il film drammatico “Lo Spietato” – Diretto da Renato De Maria con Riccardo… - GossipItalia3 : Chi è Sara Serraiocco: vita privata, carriera e curiosità sulla giovane attrice #gossipitalianews -