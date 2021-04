Sampdoria | l’infortunio che gela Ranieri e i fantallenatori

Leggi su serieanews

(Di venerdì 23 aprile 2021) Una brutta notizia per ladied in generale per i. Si è infortunato il bomber della squadra blucerchiata. Lasi avvia verso un finale di stagione relativamente tranquillo. Il raggiungimento della soglia dei 40 punti (ad oggi 42 per la precisione), quella notoriamente necessaria per potersi dire salvi o comunque Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.