Roma, incendio a San Basilio: brucia un capannone. Colonna altissima di fumo nero (Di venerdì 23 aprile 2021) Una coltre di fumo nero , visibile da molti chilometri, si è sprigionata da un vasto incendio all'interno di un capannone, di proprietà di un cittadino cinese, che conteneva merci di diversa natura a ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 aprile 2021) Una coltre di, visibile da molti chilometri, si è sprigionata da un vastoall'interno di un, di proprietà di un cittadino cinese, che conteneva merci di diversa natura a ...

Advertising

SkyTG24 : Un vasto #incendio è divampato in via Licenza, a #Roma, nella zona di Tor Cervara. Il rogo sta interessando il capa… - SkyTG24 : Vasto incendio a Roma, a fuoco capannone in zona Tor Cervara - RadioTadino : RT @SkyTG24: Un vasto #incendio è divampato in via Licenza, a #Roma, nella zona di Tor Cervara. Il rogo sta interessando il capannone adibi… - tempoweb : Spaventoso incendio a Tor Cervara: Roma sovrastata da una colonna di fumo nero #vigilidelfuoco #romacapitale… - lu_cos : RT @SkyTG24: Un vasto #incendio è divampato in via Licenza, a #Roma, nella zona di Tor Cervara. Il rogo sta interessando il capannone adibi… -