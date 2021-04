Perché i No 5G producono più antenne (Di venerdì 23 aprile 2021) Nei giorni scorsi è rimbalzata, tra mille ironie, la scelta del consigliere regionale del Lazio, Davide Barillari, di fare uno sciopero della fame di “ben” 24 ore contro l’aumento dei limiti italiani sulle emissioni elettromagnetiche. Al di là della modesta fatica fatta dal politico in termini di impegno civile, il tema è ben più serio di quanto emerga dai personaggi più pittoreschi a sostegno del “totem no5G”. Per una particolare eterogenesi dei fini, infatti, coloro che osteggiano il proliferare di antenne, ne sono fondamentalmente i principali protagonisti. Facciamo un passo indietro. Lo scorso 15 gennaio, la V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati ha proposto al governo italiano di valutare l’adeguamento degli attuali limiti sulle emissioni elettromagnetiche a quelli europei. Si tratta di una svolta per la telefonia ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 aprile 2021) Nei giorni scorsi è rimbalzata, tra mille ironie, la scelta del consigliere regionale del Lazio, Davide Barillari, di fare uno sciopero della fame di “ben” 24 ore contro l’aumento dei limiti italiani sulle emissioni elettromagnetiche. Al di là della modesta fatica fatta dal politico in termini di impegno civile, il tema è ben più serio di quanto emerga dai personaggi più pittoreschi a sostegno del “totem no5G”. Per una particolare eterogenesi dei fini, infatti, coloro che osteggiano il proliferare di, ne sono fondamentalmente i principali protagonisti. Facciamo un passo indietro. Lo scorso 15 gennaio, la V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati ha proposto al governo italiano di valutare l’adeguamento degli attuali limiti sulle emissioni elettromagnetiche a quelli europei. Si tratta di una svolta per la telefonia ...

Advertising

WilliamXIV_ : Viste le contestazioni e i cruciali effetti che le misure vigenti producono sul benessere economico, psico-fisico,… - AleStacco76 : @JcpTrf @Federic40255760 @FulvioPaglia @archistadia L'ha spiegato anche Conte ieri. Le 12 producono 100 e gli torna… - Roky99760738 : RT @famafrancesca: #GiornataDellaTerra2021, per tutti quelli che non sopportano foglie e terra in giro,ma producono spazzatura. Per tutti q… - Carmela_oltre : RT @famafrancesca: #GiornataDellaTerra2021, per tutti quelli che non sopportano foglie e terra in giro,ma producono spazzatura. Per tutti q… - violet6femme : @mtz1305 Casomai non avessi tempo di leggere ti riassumo: producono vaccini e vogliono chiudere 'perché non guadag… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché producono Il Ministro Cingolani e i dubbi sulle vetture elettriche ... "anche i social producono circa il 4% dell'anidride carbonica immessa nell'atmosfera. Io uso la posta elettronica, i cui costi - benefici possono giustificarla. Qualunque tecnologia inquina, perché ...

Covid, in arrivo il vaccino tedesco CureVac: come funziona ... alcune delle sue cellule "leggono" le istruzioni dell'mRNA e producono temporaneamente la proteina ... il preparato di CureVac può essere conservato più facilmente perché non richiede una catena del ...

No, i social non producono il 4 per cento delle emissioni di CO2 Pagella Politica ... "anche i socialcirca il 4% dell'anidride carbonica immessa nell'atmosfera. Io uso la posta elettronica, i cui costi - benefici possono giustificarla. Qualunque tecnologia inquina,...... alcune delle sue cellule "leggono" le istruzioni dell'mRNA etemporaneamente la proteina ... il preparato di CureVac può essere conservato più facilmentenon richiede una catena del ...