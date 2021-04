Omicidio a Torre Annunziata, fermate quattro persone sospettate del brutale omicidio di Maurizio Cerrato (Di venerdì 23 aprile 2021) quattro persone sono state arrestate in relazione all’omicidio avvenuto a Torre Annunziata. La vittima, il 61enne Maurizio Cerrato, è stata pugnalata. NAPOLI – Svolta nelle indagini sull’omicidio avvenuto lunedì sera a Torre Annunziata. I carabinieri del Comando provinciale di Napoli hanno infatti eseguito nella notte un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica. Torre Annunziata, ucciso per un parcheggio… I quattro fermati sono ritenuti dagli investigatori i responsabili dell’omicidio del 61enne Maurizio Cerrato. I ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 23 aprile 2021)sono state arrestate in relazione all’avvenuto a. La vittima, il 61enne, è stata pugnalata. NAPOLI – Svolta nelle indagini sull’avvenuto lunedì sera a. I carabinieri del Comando provinciale di Napoli hanno infatti eseguito nella notte un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica., ucciso per un parcheggio… Ifermati sono ritenuti dagli investigatori i responsabili dell’del 61enne. I ...

