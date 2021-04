Occhio liberali | lasciare l’esclusiva delle aperture a Salvini può essere un errore

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 23 aprile 2021) C’erano una volta le case chiuse: e tanti maschi, soprattutto a destra e nelle classi di età già vaccinate, le evocano con nostalgia, come bomboniere di un erotismo rétro alla Tinto Brass, dove i Ciro di allora potevano dare sfogo ai loro ormoni senzadenunciati per stupro. Poi venne una senatrice socialista, un’eroina della Resistenza, Angelina Merlin detta Lina, e aprì le case chiuse con l’intento di restituire dignità e libertà alle donne. C’erano una volta i manicomi dove incatenavano ai letti i malati di mente, poi venne il dottor Franco Basaglia, uno psichiatra di sinistra, anche lui ex-partigiano, che aprì i cancelli ai matti con la legge 180. C’era una volta la scuola media riservata ai borghesi che sarebbero poi andati al liceo e all’università, separata dall’avviamento professionale per i ragazzi meno fortunati: e fu un governo di centrosinistra, nel ...