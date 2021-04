Napoli, Insigne da record: superato Diego Armando Maradona (Di venerdì 23 aprile 2021) Con la doppietta di ieri Lorenzo Insigne stabilisce un nuovo record personale e supera cos’ il grande Diego Armando Maradona Con la doppietta messa a segno ieri contro la Lazio, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha stabilito un nuovo record superando proprio il grandissimo Diego Armando Maradona. Insigne ha raggiunto quota 83 reti in Serie A con la maglia del Napoli superando proprio Maradona fermo a 81. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Con la doppietta di ieri Lorenzostabilisce un nuovopersonale e supera cos’ il grandeCon la doppietta messa a segno ieri contro la Lazio, il capitano delLorenzoha stabilito un nuovosuperando proprio il grandissimoha raggiunto quota 83 reti in Serie A con la maglia delsuperando propriofermo a 81. L'articolo proviene da Calcio News 24.

