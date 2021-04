Monitoraggio Iss, indice Rt a 0,81. L’Italia quasi tutta in Giallo, due Regioni verso il Rosso (Di venerdì 23 aprile 2021) Coronavirus in Itali, oggi il nuovo Monitoraggio Iss. Le Regioni che potrebbero cambiare colore dal 26 aprile. C’è grande attesa per il Monitoraggio Iss del 23 aprile, quello che di fatto chiarirà quali Regioni potranno passare in zona Gialla dal 26 aprile. Il nuovo decreto approvato dal governo Draghi, infatti, ha disposto la reintroduzione della zona Gialla anche se con regole diverse rispetto a quelle che avevamo imparato a conoscere in passato. Nonostante le polemiche legate al coprifuoco, alla scuola e ai ristoranti, il ritorno alla zona Gialla rappresenta senza ombra di dubbio un traguardo che tutte le Regioni sperano di tagliare il prima possibile. Il Monitoraggio Iss del 23 aprile I dati epidemiologici confermano un generale miglioramento della situazione in Italia. ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 23 aprile 2021) Coronavirus in Itali, oggi il nuovoIss. Leche potrebbero cambiare colore dal 26 aprile. C’è grande attesa per ilIss del 23 aprile, quello che di fatto chiarirà qualipotranno passare in zona Gialla dal 26 aprile. Il nuovo decreto approvato dal governo Draghi, infatti, ha disposto la reintroduzione della zona Gialla anche se con regole diverse rispetto a quelle che avevamo imparato a conoscere in passato. Nonostante le polemiche legate al coprifuoco, alla scuola e ai ristoranti, il ritorno alla zona Gialla rappresenta senza ombra di dubbio un traguardo che tutte lesperano di tagliare il prima possibile. IlIss del 23 aprile I dati epidemiologici confermano un generale miglioramento della situazione in Italia. ...

