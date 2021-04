Migranti | naufragio a largo della Libia | “Si temono 120 morti”

Leggi su tpi

(Di venerdì 23 aprile 2021) “Un’altra strage annunciata”, ne parla così il giornalista Nello Scavo sulle pagine di Avvenire ed è quello che inevitabilmente viene da pensare dopo aver appreso da più fonti quanto accaduto nelle ultime ore nelle acque del Mediterraneo, a. Ieri avevamo dato notizia di un barcone con circa 40 persone a bordo che aveva lanciato l’sos. E sempre nella serata di ieri le ong che operano in mare hanno lanciato l’allarme: “Oltre 100 persone uccise” calcola Alarm Phone su Twitter. “Una barca con cui eravamo in contatto si è capovolta. Ocean Viking ha trovato corpi senza vita. Tutte le autorità erano allertate, Frontex li aveva avvistati: li hanno lasciati annegare“. “Oggi, dopo ore di ricerca, la nostra peggiore paura si è avverata” scrive in una nota Luisa Albera, coordinatrice di Ricerca e Soccorso a bordo ...