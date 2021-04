“Mandatemi lì”. Dayane Mello, l’annuncio lascia tutti increduli. Poi esce fuori la verità sulle sue parole (Di venerdì 23 aprile 2021) Dayane Mello è tornata a parlare in questi giorni e ha chiarito alcuni aspetti, rimasti ancora in sospeso. Si è anche immortalata sui social network per far ammirare ai suoi follower i suoi bellissimi tatuaggi in onore del fratello Lucas, morto improvvisamente a causa di un terribile incidente stradale in Brasile quando si trovava al ‘Grande Fratello Vip’. E ora ha anche fatto capire di avere le idee chiarissime per il suo futuro, infatti si è proposta per fare una cosa clamorosa. A proposito del suo rapporto con Rosalinda Cannavò, ha spiegato in un’intervista: “Ci siamo amate, ma con lei ho sbagliato. Ci sentiamo spesso. Io sono una persona imperfetta: con lei ho sbagliato. Ora lei è fidanzata, innamorata e sono felice. Ci tengo a dire che la storia d’amore più importante di questa edizione è stata quella delle ‘RosMello’, la nostra. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 aprile 2021)è tornata a parlare in questi giorni e ha chiarito alcuni aspetti, rimasti ancora in sospeso. Si è anche immortalata sui social network per far ammirare ai suoi follower i suoi bellissimi tatuaggi in onore del fratello Lucas, morto improvvisamente a causa di un terribile incidente stradale in Brasile quando si trovava al ‘Grande Fratello Vip’. E ora ha anche fatto capire di avere le idee chiarissime per il suo futuro, infatti si è proposta per fare una cosa clamorosa. A proposito del suo rapporto con Rosalinda Cannavò, ha spiegato in un’intervista: “Ci siamo amate, ma con lei ho sbagliato. Ci sentiamo spesso. Io sono una persona imperfetta: con lei ho sbagliato. Ora lei è fidanzata, innamorata e sono felice. Ci tengo a dire che la storia d’amore più importante di questa edizione è stata quella delle ‘Ros’, la nostra. ...

