Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2021 | le favorite Elisa Longo Borghini contro i fenomeni olandesi

(Di venerdì 23 aprile 2021) Quinta edizione per quanto riguarda laa livello, che andrà in scena domenica 25 aprile in contemporanea con gli uomini. Prosegue senza soste il programma del World Tour per le donne, ricco di grandi classiche e corse spettacolari. Chi riuscirà a fermare il dominio olandese? Anche alla Doyenne le Orange partiranno ovviamente con i gradi di favoritissime. L’unica ad interrompere, nel 2020, la striscia di successi (fino ad ora era 4 su 4 a) è stata Elizabeth Deignan, la detentrice del titolo, non al top della forma quest’anno. Sarà Anna van der BreggenAnnemiek van Vleuten? La campionessa del mondo in carica, pur non essendo al 100% della condizione, è riuscita a dominare in lungo e in largo la ...

Quinta edizione per quanto riguarda la Liegi-Bastogne-Liegi a livello femminile, che andrà in scena domenica 25 aprile in contemporanea con gli uomini. Prosegue senza soste il programma del World Tour ...