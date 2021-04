L’eutanasia aiuterebbe a prevenire i suicidi dei malati e a consentire loro una ‘morte opportuna’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 aprile 2021) Nel marzo del 2004 mio fratello Michele, malato terminale di leucemia, si suicidò gettandosi dal quarto piano della sua casa a Roma. Avrebbe voluto, ma nessuno dei medici che conosceva accettò di aiutarlo. Ormai era rassegnato ad attendere i pochi giorni che lo separavano dalla fine. Ma una notte ebbe un episodio di incontinenza e la sua badante dovette portarlo in bagno, lavarlo, mettergli un pannolone e riportarlo al letto. Michele era uno scapolo di 72 anni, molto riservato e attento alla sua dignità personale. Non sopportò questa umiliazione – e quelle che certamente sarebbero venute – e scelse di farla finita. Si trascinò fino al terrazzo e si gettò dal quarto piano. Immaginate il dramma dell’altro mio fratello che giunse sul luogo prima di me perché abitava molto vicino a Michele e dovette procedere al riconoscimento del cadavere sfigurato. Decisi di ...